Путин высказался о нехватке в России некоторых овощей

Путин: России не хватает собственных картофеля и сахарной свеклы

В России наблюдается нехватка собственных сахарной свеклы, картофеля и некоторых других овощей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По словам Путина, следует сделать многое для того, чтобы преодолеть такой дефицит. В связи с этим глава государства призвал обеспечить стабильность соответствующих отраслей, в том числе и по переработке.

При этом Путин с удивлением отреагировал на реплику заместителя главы его администрации Максима Орешкина, который в ответ на призыв покупать больше картофеля в Белоруссии сказал, что тот там закончился.

«Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — сказал президент.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на 150 тысяч тонн повысил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию.

В числе факторов, которые привели в РФ к росту цен на картофель, эксперты называют погодные условия, серьезное повышение расходов производителей и семена плохого качества.