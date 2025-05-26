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19:47, 26 мая 2025Экономика

Путин высказался о нехватке в России некоторых овощей

Путин: России не хватает собственных картофеля и сахарной свеклы
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России наблюдается нехватка собственных сахарной свеклы, картофеля и некоторых других овощей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По словам Путина, следует сделать многое для того, чтобы преодолеть такой дефицит. В связи с этим глава государства призвал обеспечить стабильность соответствующих отраслей, в том числе и по переработке.

При этом Путин с удивлением отреагировал на реплику заместителя главы его администрации Максима Орешкина, который в ответ на призыв покупать больше картофеля в Белоруссии сказал, что тот там закончился.

«Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — сказал президент.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на 150 тысяч тонн повысил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию.

В числе факторов, которые привели в РФ к росту цен на картофель, эксперты называют погодные условия, серьезное повышение расходов производителей и семена плохого качества.

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