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14:42, 26 мая 2025Наука и техника

Дизайн iPhone будут обновлять ежегодно

Digital Chat Station: Apple с 2025-го будет обновлять дизайн iPhone ежегодно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Американская корпорация Apple собралась каждый год менять дизайн iPhone. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Специалист выяснил, что в компании запланировали произвести серию обновлений для своего основного продукта. Автор рассказал, что первая волна изменений ожидается уже будущей осенью — тогда IT-гигант должен выпустить iPhone с новым дизайном модуля для камеры и Face ID. Digital Chat Station уверен, что смартфон потеряет привычный экранный вырез Dynamic Island в пользу более компактного варианта.

В следующий раз Apple обновит дизайн в 2026 году, когда впервые в своей истории спрячет модуль разблокировки по лицу Face ID под экран устройства. На дисплее останется только вырез под фронтальную камеру.

Наконец, в 2027 году американская фирма представит полноэкранный «чистый» дисплей без различных видимых элементов. Это позволит вовсе отказаться от экранных вырезов, которые используются в телефонах Apple с 2017 года.

По словам журналистов издания GizmoChina, многие бренды смартфонов экспериментируют со своими устройствами и убирают камеры под экран. Однако качество снимков в этом случае часто остается неудовлетворительным.

В начале мая источники Bloomberg рассказали, что Apple представит в 2027 году смартфон, корпус которого будет преимущественным образом изготовлен из стекла. Таким образом фирма отметит 20-летие линейки iPhone.

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