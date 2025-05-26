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04:31, 26 мая 2025Бывший СССР

Штурмовик рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке

Штурмовики ВС РФ захватили у ВСУ в Романовке пулеметы производства США и Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня заявил, что брошенное националистическими батальонами Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие в Романовке в Донецкой народной республике будет использовано против украинских военных. Его слова приводит РИА Новости.

Ваня сообщил, что на подходах к Романовке российские военные обнаружили опорные пункты ВСУ и нашли там образцы натовского вооружения.

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«Здесь представлены американские пулеметы производства фирмы "Кольт", которые активно поставляются на территорию Украины, используются как ВСУ, так и территориальной обороной. Тяжелые станковые пулеметы, которые используют калибр 12,7 производства Турции. Выпускается по лицензии компанией "Браунинг"», — рассказал штурмовик.

Ранее ВС РФ заняли Романовку в ДНР. До этого Минобороны сообщило о взятии под контроль Локни в Сумской области.

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