Трампа назвали самым коммерчески успешным президентом США

NYT: Доходы семьи Трампа превысили заработки других президентов

Доходы семьи Дональда Трампа, пока он занимает пост главы государства, превысили заработки других президентов США. Самым коммерчески успешным лидером страны его назвали в New York Times (NYT).

Трамп и его семья монетизировали президентство активнее, чем кто-либо другой, нормализовав деятельность, которая раньше вызвала бы бурную реакцию и официальные расследования, отмечают авторы издания. Так, например, Меланья Трамп получит от Джеффа Безоса за фильм о ней 28 миллионов долларов. Кроме того, семья и партнеры заработали на комиссионных от новой криптовалюты уже 320 миллионов долларов, а также заключили за рубежом сделки с недвижимостью на миллиарды долларов и собираются открыть в Вашингтоне эксклюзивный клуб под названием Executive Branch, вступительный взнос в который составит 500 тысяч долларов.

Наконец, неделей ранее Катар пообещал подарить Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов. А на днях Трамп устроил закрытый ужин в клубе в Вирджинии для 220 инвесторов в криптовалюту $TRUMP, которую он запустил за несколько дней до вступления в должность в январе. Участие в нем могли принять те, кто потратил в среднем по 1,7 миллиона долларов (примерно 135 миллионов рублей).

Из-за заработков Трампа Демократическая партия захотела провести расследование, заявила конгрессвумен Жасмин Крокетт. По ее словам, у Конгресса «есть много вещей, в которых нужно разобраться и определить, имели ли место не только нарушения закона, но и, безусловно, нарушения конституции в целом»,