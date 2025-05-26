Туристка упала в ущелье на курорте Европы и была спасена на вертолете

CB: Путешественницу эвакуировали на вертолете после падения в ущелье на Майорке

Туристка была спасена после падения в горах на курорте Европы. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, 25 мая женщина упала в горном ущелье между с'Энтрефорк и Кова-дель-Солдат-Пелут в Торрент-де-Парейс на острове Майорка, Испания. Она получила серьезные травмы плеча и руки и не смогла подняться самостоятельно.

Для спасения путешественницы пожарным Майорки и сотрудникам Гражданской гвардии пришлось ее обездвижить. Эвакуировали женщину с места падения на вертолете.

Ранее 40-летний мужчина потерял сознание после похода в горы Серра-де-Трамунтана на Майорке. Он возвращался по дороге со стороны реки Торрент-де-Парейс, но внезапно упал и забился в судорогах на глазах у местных жителей.