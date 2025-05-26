Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:40, 26 мая 2025Путешествия

Туристка упала в ущелье на курорте Европы и была спасена на вертолете

CB: Путешественницу эвакуировали на вертолете после падения в ущелье на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: r0lakas / YouTube

Туристка была спасена после падения в горах на курорте Европы. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, 25 мая женщина упала в горном ущелье между с'Энтрефорк и Кова-дель-Солдат-Пелут в Торрент-де-Парейс на острове Майорка, Испания. Она получила серьезные травмы плеча и руки и не смогла подняться самостоятельно.

Материалы по теме:
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017

Для спасения путешественницы пожарным Майорки и сотрудникам Гражданской гвардии пришлось ее обездвижить. Эвакуировали женщину с места падения на вертолете.

Ранее 40-летний мужчина потерял сознание после похода в горы Серра-де-Трамунтана на Майорке. Он возвращался по дороге со стороны реки Торрент-де-Парейс, но внезапно упал и забился в судорогах на глазах у местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

    Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

    В Германии испугались войны с Россией из-за решения Мерца по Украине

    «Я подумала: ну вот и все» Вооруженные налетчики связали Ким Кардашьян и отобрали у нее миллионы евро. Почему они избежали тюрьмы?

    Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

    Россиянин ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре

    Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

    Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

    Мантуров заявил о проблемах из-за высокой ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости