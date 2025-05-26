Участниц группы «ВИА Гра» назвали куклами для утех Меладзе

Соседов назвал «ВИА Гра» самой бессмысленной группой за всю историю шоу-бизнеса

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что никогда не понимал смысл существования группы «ВИА Гра». Его слова приводит «Общественная служба новостей».

Он отметил, что проект начинался хорошо, но потом зрители получили «настоящую порнографию» вместо женского вокального коллектива. «Я не знаю ни одну из девочек, которые умели бы петь. Это просто куклы для утех [продюсера и композитора] Константина [Меладзе]. Это самая бессмысленная группа за всю историю нашего шоу-бизнеса», — заявил Соседов.

Критик добавил, что очень рад закрытию «абсолютно ненужного проекта».

Ранее сообщалось, что роспуск «ВИА Гра» может быть пиар-ходом для переориентации на украинскую аудиторию и роста числа выступлений за границей.

23 мая Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра». Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что проект исчерпал себя.