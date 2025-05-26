Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:07, 26 мая 2025Культура

Участниц группы «ВИА Гра» назвали куклами для утех Меладзе

Соседов назвал «ВИА Гра» самой бессмысленной группой за всю историю шоу-бизнеса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что никогда не понимал смысл существования группы «ВИА Гра». Его слова приводит «Общественная служба новостей».

Он отметил, что проект начинался хорошо, но потом зрители получили «настоящую порнографию» вместо женского вокального коллектива. «Я не знаю ни одну из девочек, которые умели бы петь. Это просто куклы для утех [продюсера и композитора] Константина [Меладзе]. Это самая бессмысленная группа за всю историю нашего шоу-бизнеса», — заявил Соседов.

Критик добавил, что очень рад закрытию «абсолютно ненужного проекта».

Ранее сообщалось, что роспуск «ВИА Гра» может быть пиар-ходом для переориентации на украинскую аудиторию и роста числа выступлений за границей.

23 мая Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра». Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что проект исчерпал себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Сбившего пешехода и покинувшего место аварии курьера осудили в Москве

    Россиянин попался через 30 лет после расправы над бывшей девушкой и ее друзьями

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости