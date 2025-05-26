В Европе предупредили о последствии пошлин на российские удобрения

Генсек FNSEA Лапи: Повышение пошлин ЕС на удобрения РФ приведет к росту цен

Повышение импортных пошлин Евросоюза (ЕС) на российские и белорусские удобрения поставит европейских фермеров и аграриев в затруднительное положение и спровоцирует рост цен на эту продукцию на региональных рынках. Такое мнение высказал генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что от импорта этого вида продукции из России и Белоруссии зависит в том числе сама Франция. В то же время повышение пошлин приведет к росту цен не только на удобрения из РФ, но и на европейские аналоги. Подобный фактор в итоге приведет к увеличению издержек местных аграриев. «Это будет иметь негативный эффект для наших ферм», — резюмировал Лапи.

Глава отраслевого профсоюза добавил, что на долю российских и белорусских удобрений приходится порядка 5-15 процентов импорта ЕС. Повышение пошлин «нанесет удар по нашей конкурентоспособности». В результате расплачиваться за это придется в первую очередь европейским аграриям. «Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры», — констатировал Лапи.

Ранее Европарламент большинством голосов утвердил повышение импортных пошлин на российские и белорусские удобрения. Теперь эту инициативу должен одобрить Совет ЕС, после чего заградительная мера официально вступит в силу. Ожидается, что повышение пошлин произойдет в несколько этапов. Первый из них начнется в начале июля 2025 года. Таможенные ставки ЕС до 40-45 евро за тонну. В дальнейшем тарифы будут регулярно повышаться и к 2035-му составят 100 процентов от таможенной стоимости.

Против этого плана ранее выступили представители крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca.Они предупреждали, что негативный эффект от подобного ужесточения местные фермеры и аграрии прочувствуют на себе уже предстоящим летом. Однако аналитики Еврокомиссии (ЕК) не согласились с этим доводом и заявили, что последствия повышения импортных пошлин затронут местных аграриев не ранее 2026 года.