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18:03, 26 мая 2025Наука и техника

В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

Глава ВМС Франции Вожур: В Европе наблюдается избыток военно-морских верфей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В Европе наблюдается избыток военно-морских верфей, заявил Комитету по обороне Национальной ассамблеи Франции начальник главного штаба Военно-морских сил (ВМС) страны адмирал Николя Вожур. Об этом сообщает издание Defense News.

«Сегодня в Европе у нас около четырнадцати верфей, которые конкурируют друг с другом практически везде. В идеальном мире у нас было бы три или четыре предприятия, которые конкурировали бы друг с другом, но прежде всего завоевывали бы долю экспортного рынка за рубежом», — сказал французский офицер.

Он добавил, что в Европе отсутствует единая военно-морская стратегия, а защита национальных интересов отдельными государствами не всегда совпадает с идеей консолидации ресурсов для повышения конкуренции на внешних рынках.

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По его словам, реальность такова, что во Франции всегда будут выбирать местного подрядчика — компанию Naval Group, тогда как в Италии — местную компанию Fincantieri. Вожур заметил, что у Франции и Италии «очень, очень разные» стратегии судостроения и подхода к размеру кораблей.

В январе аналитики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) в материале «Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН» сообщили, что Россия занимает третье место в мировом рейтинге военного кораблестроения.

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