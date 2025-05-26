В Госдуме назвали слова Трампа о Путине дипломатическими шагами

Чепа: Слова Трампа о Путине — дипломатические шаги

Депутат Госдумы Алексей Чепа посчитал, что резкие слова президента США Дональда Трампа о Владимире Путине — лишь дипломатические шаги. Его цитирует «Ридус».

Он напомнил, что всего несколько дней назад Трамп говорил, что не стоит совершать резкие действия по возможным очередным санкциям в отношении России, чтобы не навредить стремлению к мирному соглашению.

Чепа также указал, что критические замечания Трампа о неготовности к прекращению вооруженного конфликта адресованы как РФ, так и Украине, так что они имеют цель показать, что Белый дом активно занимается подготовкой мирного соглашения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского президента в последние дни, посчитав, что «что-то с ним случилось». Он выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал реакцию Трампа «эмоциональной перегрузкой».