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14:53, 26 мая 2025Экономика

В Госдуме поддержали признание цифровой валюты имуществом и вещдоком

В Госдуме одобрили порядок изъятия цифровой валюты и признание ее имуществом
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, определяющий порядок изъятия цифровой валюты в ходе следственных действий и закрепляющий в Уголовном кодексе положение о том, что она является имуществом. Об этом сообщает ТАСС.

Поддержанный парламентариями документ поступил в кабмин из Следственного комитета и Минюста РФ. Правительство внесло его на рассмотрение депутатов в апреле.

В пояснительной записке к нему говорится, что в настоящее время цифровая валюта признана имуществом для целей законов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и о противодействии коррупции, но уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат этого понятия и прямого указания на статус такой валюты, что осложняет расследование дел о преступлениях, связанных с ее использованием.

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В материалах также отмечается, что специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции в ходе следствия в то время как «действующее регулирование ввиду отсутствия надлежащих правовых механизмов не позволяет в должной мере обеспечить ее сохранность».

Законопроектом предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ статьей, регламентирующей действия следователя в случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещдоком. Предполагается, что материальный носитель, на котором она хранится или зафиксирована информация, обеспечивающая к ней доступ, будет изыматься в ходе следственных действий и храниться в опечатанном виде с возможностью ее перевода на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить сохранность цифровой валюты в порядке, установленном кабмином.

В конце 2024 года в США сообщили, что жителя Техаса приговорили к двум годам лишения свободы по первому уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, полностью связанному с криптовалютой. В 2017--2019 годах мужчина подавал налоговые декларации с ложными данными, а сам тем временем купил себе дом, указали в американском Минюсте.

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