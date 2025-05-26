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08:40, 26 мая 2025Наука и техника

В РАН призвали россиян объяснить происхождение «птицы» у Солнца

Глава института РАН Богачев призвал угадать, чем является птица у Солнца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что публикация снимка с большой «птицей» у Солнца позволяет каждому поделиться своим мнением о природе этого явления. Об этом он сказал в беседе с РБК.

Богачев призвал россиян объяснить происхождение «птицы» у Солнца и угадать, чем она является.

«Предлагается обсудить, что это такое. В виде исключения допускаются абсолютно любые версии и любые обсуждения, включая инопланетян, плазменную жизнь и теории заговора. Особо приветствуются научные объяснения», — отметил глава института РАН.

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По словам Богачева, следует объяснять детали, а не только называть явление короткими предположениями вида «блик», «программный сбой» и другими. Эксперт посчитал снимок редким и призвал присылать похожие фотографии — «птица с крылом + плазменный след».

Ранее физик-ядерщик Евгений Анпилогов предположил, чем может быть гигантская «птица» у Солнца, попавшая на снимок телескопов РАН. По его мнению, явление может быть протуберанцем — выбросом коронарной массы.

Накануне Институт космических исследований (ИКИ) РАН обнаружил над Солнцем неизвестный объект, похожий на птицу. Размер объекта в ширину составляет 150 тысяч километров, что более чем в десять раз превосходит размер Земли.

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