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16:59, 26 мая 2025Экономика

В Россию привезли зараженную курицу из Белоруссии

SHOT: Привезенные из Белоруссии в РФ курица и сыр заражены кишечной палочкой
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Привезенные из Белоруссии в РФ курица и сыр оказались заражены кишечной палочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нарушения санитарных норм вскрылись у производителей из соседней республики, «Смолевичи бройлер» и «Смолевичи молоко». В их продукции нашли бактерии группы кишечной палочки.

Сейчас белорусские предприятия перевели на усиленный лабораторный контроль. О зараженной продукции сообщили в регионы и магазины, где могут оказаться зараженные продукты.

Ранее кишечную палочку нашли в готовом шашлыке сразу нескольких российских производителей. «Шесть образцов не соответствуют требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям безопасности ЗАО "СК Короча" (Белгородская область), ООО "О`КЕЙ" (г. Москва), ООО "ПензаМолИнвест" (Пензенская область), ООО "Мираторг-Курск" (Курская область), ООО "ФИЛЬЕ-ПРОПЕРТИ" (Тамбовская область)», — отметили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По словам бактериолога Анны Карье, опасность кишечной палочки зависит от ее штамма. «Есть нейтральные представители, а есть действительно опасные и патогенные. Когда мы читаем новости о том, что где-то обнаружили кишечную палочку, то речь идет именно о патогенных», ─ заявила она.

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