В США признали невозможность оказания влияния на Россию

Макгрегор: США не могут влиять на действия России в конфликте на Украине

США не могут повлиять на действия России в рамках конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети Х.

«У США нет стратегических рычагов давления на Россию в контексте того, что она делает или не делает на востоке Украины. Вашингтон по-прежнему является участником украинского конфликта, продолжая финансировать Киев», — отметил эксперт.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер указал на то, что высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он не доволен действиями России на Украине, никак не изменят позицию и планы Москвы. По его словам, США будут с этим мириться, потому что никак не могут на это повлиять и что-то с этим сделать.

26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Он выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.