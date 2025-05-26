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18:48, 26 мая 2025Забота о себе

Врач 20 лет ставил пациентам неверные диагнозы и находил у них несуществующие болезни

Ревматолога Самора-Кесаду отправили в тюрьму на 10 лет за обман пациентов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Американского врача-ревматолога Хорхе Самора-Кесаду по решению суда на 10 лет отправили в тюрьму за мошенничество, также у него конфисковали 28 миллионов долларов (2 миллиарда 231 миллион рублей), 13 объектов недвижимости, личный самолет и спортивный автомобиль Maserati GranTurismo. Подробности сообщает журнал People со ссылкой на Министерство юстиции США.

Уточняется, что 68-летний врач из Техаса ради прибыли ставил пациентам неверные диагнозы и убеждал их в том, что у них нашли неизлечимые болезни, а потому они нуждаются в пожизненном лечении. Он также врал страховым компаниями и подделывал медицинскую документацию, чтобы убедить их в тяжелом состоянии пациентов. По данным Минюста, ревматологу более 20 лет удавалось скрывать обман. За это время он заработал на несуществующих болезнях более 9,4 миллиарда рублей.

Сообщается, что Самора-Квесада ложно диагностировал у своих пациентов ревматоидный артрит и назначал им токсичные препараты, различные инъекции, капельницы и исследования, которые имели опасные побочные эффекты: инсульты, некроз челюстной кости, выпадение волос, поражение печени и сильную боль.

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