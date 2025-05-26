Выдержавший артиллерийский обстрел «Спартак» показали на фото

Выдержавший артиллерийский обстрел бронеавтомобиль «Спартак» показали на фото

Российский бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» выдержал артиллерийский обстрел. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фото показана поврежденная машина с многочисленными следами от попаданий поражающих элементов боеприпаса. Судя по изображениям, они не пробили бронестекло и обеспечили защиту салона машины. Несколько отверстий можно заметить на капоте. При этом не исключено, что пробившие броню поражающие элементы остались в агрегаты автомобиля.

Салон «Спартака» обеспечивает защиту бойцов от винтовочных бронебойных пуль. Также машина защищает пассажиров от взрыва фугасной мины с массой заряда 8 килограммов под колесом. Машины семейства АМН-590951 оснащают дизельными двигателями мощностью до 450 лошадиных сил.

Ранее в мае на параде Победы в Туле заметили «Спартак» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ», который ранее устанавливали только на бронеавтомобили «Тигр-М». Модуль с крупнокалиберным пулеметом получил систему дневную и ночную камеры, а также систему стабилизации.