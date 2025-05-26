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16:24, 26 мая 2025Наука и техника

Засоление пресной воды стало угрозой для людей

Ecol Indic: Климатические изменения привели к росту солености пресных вод
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Повышение уровня моря и учащающиеся шторма приводят к опасному, но малозаметному процессу — проникновению соленой воды в пресные реки и подземные источники. Новый анализ данных по Бенгальской дельте в Бангладеш, крупнейшей речной дельте мира, показал: соленость пресной воды стабильно растет, достигая все более удаленных районов. Исследование опубликовано в журнале Ecological Indicators.

Ученые проанализировали почти 20 лет наблюдений более чем с 50 станций вдоль побережья Бангладеш. С начала 2000-х годов, особенно после циклона Сидр в 2007 году, концентрация соли в реках начала резко расти. Быстрее всего изменения происходят в западной части дельты, более подверженной приливным влияниям.

Соленость разрушает сельское хозяйство, ухудшает доступ к питьевой воде, угрожает продовольственной безопасности и заставляет людей покидать свои дома. Новая модель, предложенная исследователями — OCEAN framework — показывает, что оффшорные геофизические особенности, включая подводные склоны и ограничения приливного потока, играют ключевую роль в удержании соли в прибрежных зонах.

Исследование также подчеркивает ограниченность наземных мер борьбы: плотины, дамбы и каналы могут усугублять ситуацию, снижая приток пресной воды. При этом глобальные климатические изменения и морские течения оказывают все большее влияние. Аналогичные проблемы уже затрагивают дельту Меконга во Вьетнаме, прибрежные регионы США и дельту Сакраменто-Сан-Хоакин в Калифорнии.

В марте 2025 года ученые предупредили о катастрофических последствиях глобального потепления для городов. Согласно их исследованию, изменение климата может привести к резкому росту числа городских пожаров — к 2100 году уличные возгорания могут участиться на 22 процента.

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