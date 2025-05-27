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16:55, 27 мая 2025Спорт

Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

Авербух заработал больше 600 миллионов на бизнесе и ледовых шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший фигурист, режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оказался успешным бизнесменом. Его компания ООО «ММГ СКЕЙТИНГ» за 2024 год заработала более 685 миллионов рублей, сообщают «Страсти».

Организация, принадлежащая известному спортсмену, занимается проведением масштабных ледовых шоу и мероприятий. По данным открытых источников, выручка за прошлый год составила 685,4 миллиона рублей, при этом чистая прибыль — 4,1 миллиона.

А вот в 2023 году показатели были скромнее. Так, доход составил около 500 миллионов рублей, а чистая прибыль превышала 23 миллиона.

Несмотря на впечатляющие обороты, бизнес не обошелся без мелких сложностей. На 10 февраля 2025 года у компании числится штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный налоговой службой.

Ранее Авербух оценил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на многомиллионный грант для постановки ледового шоу. До этого Загитова запросила деньги у фонда на ледовое шоу «Алые паруса». Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

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