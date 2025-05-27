Европейцы начали страховаться от слабого ветра

Bloomberg: Европейцы начали страховаться от низкой эффективности ветроэнергетики

Энергетические компании Евросоюза начали активно заключать страховые контракты для компенсации потерь от низкой выработки электроэнергии при помощи ветра. Об этом пишет Bloomberg.

Потратив около 380 миллиардов долларов за последнее десятилетие ради удвоения мощности ветроэнергетики, европейские предприятия теперь ищут защиты от безветренной погоды у страховщиков, говорится в публикации.

По данным Института изменения климата Университета Мэна, которые приводят журналисты, ветер на континенте с февраля по март текущего года оказался самым слабым почти за столетие. Его скорость была самой низкой с 1940 года, а в Германии, как установила местная метеослужба, с 1996-го.

«Интерес к хеджированию ветровой энергии значительно вырос за последние два-три года», — цитирует агентство консультанта по хеджированию Ральфа Реннера из Parameter Climate. Отмечается, что компании заключают так называемые погодные деривативы — контракты, предусматривающие компенсацию в случае недовыработки электроэнергии по указанной причине.

Зимой сообщалось, что в ФРГ из-за слабого ветра для потребителей энергии выросли цены, схожие проблемы возникли в начале года в Великобритании.