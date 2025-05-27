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13:02, 27 мая 2025Экономика

Европейцы начали страховаться от слабого ветра

Bloomberg: Европейцы начали страховаться от низкой эффективности ветроэнергетики
Дмитрий Воронин

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Энергетические компании Евросоюза начали активно заключать страховые контракты для компенсации потерь от низкой выработки электроэнергии при помощи ветра. Об этом пишет Bloomberg.

Потратив около 380 миллиардов долларов за последнее десятилетие ради удвоения мощности ветроэнергетики, европейские предприятия теперь ищут защиты от безветренной погоды у страховщиков, говорится в публикации.

По данным Института изменения климата Университета Мэна, которые приводят журналисты, ветер на континенте с февраля по март текущего года оказался самым слабым почти за столетие. Его скорость была самой низкой с 1940 года, а в Германии, как установила местная метеослужба, с 1996-го.

«Интерес к хеджированию ветровой энергии значительно вырос за последние два-три года», — цитирует агентство консультанта по хеджированию Ральфа Реннера из Parameter Climate. Отмечается, что компании заключают так называемые погодные деривативы — контракты, предусматривающие компенсацию в случае недовыработки электроэнергии по указанной причине.

Зимой сообщалось, что в ФРГ из-за слабого ветра для потребителей энергии выросли цены, схожие проблемы возникли в начале года в Великобритании.

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