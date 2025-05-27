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10:37, 27 мая 2025Спорт

Ласицкене приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене приостановила карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

Ласицкене рассказала, что занимается здоровьем и не знает, вернется ли в сектор. «Есть большая психологическая усталость от всего происходящего. Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении, и лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах», — объяснила она.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио-2020. Кроме того, россиянка является трехкратной чемпионкой мира.

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