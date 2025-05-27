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13:50, 27 мая 2025Мир

Лавров объяснил смену позиции Германии по ударам вглубь России

Лавров: ФРГ давно и тайно разрешила ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Власти Германии уже давно и тайно разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории дальнобойным оружием. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о смене позиции Берлина, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Господин Мерц сообщил с таким пафосом, что отныне и вовеки больше никаких ограничений на дальность ударов ВСУ не остается. Через некоторое вице-канцлер ФРГ сказал, что вообще ни о чем подобном речи не было (...). А потом господин Мерц, видимо, разобравшись, заявил, что он имел в виду какое-то решение, принятое еще предыдущими властями ФРГ», — отметил дипломат.

Лавров отметил, что подобная смена позиции «лишний раз наводит на мысли» о том, что решение разрешить ВСУ наносить удары по целям вглубь российской территории было принято «давно и держалось в тайне».

Также министр добавил, что французское дальнобойное оружие используется для ударов в том числе по российским гражданским объектам. Он резюмировал, что «Франция таким образом ведет войну против России».

Ранее Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

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