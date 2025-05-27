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21:48, 27 мая 2025Спорт

Медведев объяснил отказ от рукопожатия с судьей после вылета на старте «Ролан Гаррос»

Медведев заявил, что забыл пожать руку судье после вылета с «Ролан Гарроса»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PsnewZ / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил отказ от рукопожатия с судьей после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». Его слова приводит Sports.

Спортсмен заявил, что забыл об этом. «Как увижу его, скажу лично, что у меня с ним никаких проблем», — подчеркнул он. Медведев добавил, что разочарован поражением, посчитав, что матч был напряженным.

Ранее Медведев вылетел на старте «Ролан Гаррос». Россиянин уступил британцу Кэмерону Норри в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В мировом рейтинге он занимает 11-е место. Норри располагается на 81-й строчке.

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