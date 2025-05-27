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11:24, 27 мая 2025Мир

МИД КНР ответил Украине на обвинения в поставках продукции для военных заводов РФ

МИД КНР: Китай против обвинений Украины в поставках для военных заводов РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выступает против безосновательных обвинений со стороны Украины о якобы поставках продукции для военных заводов РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат назвала обвинения в адрес республики политическими манипуляциями. «Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения», — подчеркнула она.

Представитель китайского МИД также указала, что позиция КНР по украинскому кризису последовательна и ясна.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные вступили в бой якобы с шестью китайскими военными у населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка Донецкой народной республики, добавив, что в плен были взяты два гражданина КНР.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Киеву стоит воздержаться от безответственных заявлений о якобы нахождении китайских солдат на Украине.

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