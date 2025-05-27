Минобороны России раскрыло число сбитых над регионами вне зоны СВО беспилотников за неделю

Минобороны РФ: С 20 по 27 мая средства ПВО сбили вне зоны СВО 1465 дронов ВСУ

За неделю над российскими регионами вне зоны специальной военной операции (СВО) средствами противовоздушной обороны сбиты 1465 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыло Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

Как уточнило ведомство, всего с 20:00 20 мая до 8:00 27 мая перехвачен 2331 украинский дрон. Подчеркивается, что ВСУ кратно увеличили число атак по гражданским объектам на территории России, в результате которых пострадали мирные жители, включая женщин и детей.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 27 мая 99 беспилотников ВСУ. 56 дронов сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 7 — над Владимирской, 5 — над Калужской, 4 — над Тульской, по одному — над Ростовской и Липецкой.

В Муроме Владимирской области в зоне появления беспилотников объявили эвакуацию населения.