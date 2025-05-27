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22:45, 27 мая 2025Спорт

Назван способ избавиться от жира и сохранить мышцы

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Media_Photos / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина назвала способ избавиться от жира, при этом сохранив мышцы. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что при сушке тела ключевыми становятся силовые тренировки. Прокудина подчеркнула, что они формируют рельеф и заставляют тело сохранять мышечную массу. Она рекомендовала выполнять приседания, становую тягу, жимы и подтягивания, которые задействуют несколько мышечных групп и стимулируют метаболизм.

Тренер добавила, что кардиотренировки должны быть умеренными: 2-3 раза в неделю по 30-40 минут. Это может быть ходьба в быстром темпе, легкий бег, плавание или велосипед. Также необходим умеренный дефицит калорий — 15-20 процентов от дневной нормы.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла топ-5 ошибок при выполнении приседаний. В их числе — выступающие вперед или внутрь колени, а также оторванные от пола пятки.

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