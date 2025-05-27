Назван способ избавиться от жира и сохранить мышцы

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина назвала способ избавиться от жира, при этом сохранив мышцы. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что при сушке тела ключевыми становятся силовые тренировки. Прокудина подчеркнула, что они формируют рельеф и заставляют тело сохранять мышечную массу. Она рекомендовала выполнять приседания, становую тягу, жимы и подтягивания, которые задействуют несколько мышечных групп и стимулируют метаболизм.

Тренер добавила, что кардиотренировки должны быть умеренными: 2-3 раза в неделю по 30-40 минут. Это может быть ходьба в быстром темпе, легкий бег, плавание или велосипед. Также необходим умеренный дефицит калорий — 15-20 процентов от дневной нормы.

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