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00:44, 27 мая 2025Наука и техника

Названа неожиданная причина чувствительности зубов

Nature: Изначально зубы были сенсорными органами, а не инструментами жевания
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Чувствительность зубов может быть связана с их изначальной функцией — и это вовсе не жевание. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature, первые зубоподобные структуры у древнейших рыб возникли более 500 миллионов лет назад как сенсорные органы, а не как инструмент для пищи.

Ученые из Чикагского университета проанализировали сотни древнейших образцов позвоночных животных с помощью КТ-сканирования и обнаружили: так называемые одонтоды — предшественники зубов — располагались не во рту, а на теле и, вероятно, использовались для восприятия вибраций, температуры и других внешних раздражителей. Современные акулы, скаты и сомы до сих пор имеют чувствительные внешние зубцы на коже, что подтвердили и эксперименты на живых рыбах.

Авторы предполагают, что со временем одонтоды начали появляться у рта, а затем и внутри него — так началась эволюция зубов в привычном нам виде. Полученные данные указывают, что зубная боль и чувствительность могут быть «отголоском» древней сенсорной системы, предназначенной для выживания в агрессивной морской среде.

Ранее ученые впервые вырастили человеческий зуб в лаборатории. Исследование показало, что такие зубы могут формироваться естественным образом и в будущем могут заменить импланты.

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