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16:08, 27 мая 2025Наука и техника

Новый дрон Supercam представят в Москве

«Рособоронэкспорт» представит новые дроны «Голиаф» и Supercam в Москве
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ГК «Беспилотные системы»

Компания «Рособоронэкспорт» впервые представит новые дроны Supercam X4 и «Голиаф» на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Москве. Об этом организация сообщила в Telegram.

Отмечается, что на мероприятии покажут квадрокоптеры «Бумеранг», «Голиаф», «Каракурт-Р» и Supercam X4, сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для них, барражирующий боеприпас «КУБ-2-1Э» и разведывательный дрон СКАТ S350M.

Также компания представит комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам «Радескан-Антидрон» и стрелковое оружие. В ходе встречи покажут самозарядное ружье MP-155 «Тактика», многозарядное ружье MP-135, карабин «Сайга-12» и антидроновые патроны 12-го калибра.

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В феврале представитель группы компаний «Беспилотные системы» сообщил, что длительность полета беспилотного конвертоплана Supercam SX350 увеличили на 50 процентов. Аппарат объединяет преимущества схемы «летающее крыло» с легкостью запуска мультиротора.

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