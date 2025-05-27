Песков раскрыл планы России на фоне заявлений Трампа

Песков: Россия обеспечит свою безопасность вне зависимости от заявлений Трампа

Россия обеспечит свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, в каком состоянии идет мирный процесс по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность», — указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что за любыми «хулиганствами», прежде всего ударами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, неизбежно последует ответ Москвы.

Ранее Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведется, это сложный процесс. Также он указал, что атаки ВСУ на российские регионы на фоне ожидаемых переговоров не способствуют продвижению к миру.