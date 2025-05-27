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17:49, 27 мая 2025Мир

Песков раскрыл планы России на фоне заявлений Трампа

Песков: Россия обеспечит свою безопасность вне зависимости от заявлений Трампа
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Россия обеспечит свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, в каком состоянии идет мирный процесс по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность», — указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что за любыми «хулиганствами», прежде всего ударами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, неизбежно последует ответ Москвы.

Ранее Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведется, это сложный процесс. Также он указал, что атаки ВСУ на российские регионы на фоне ожидаемых переговоров не способствуют продвижению к миру.

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