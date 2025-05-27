Песков рассказал о работе по украинскому урегулированию

Песков: Работа по украинскому урегулированию ведется

Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время, работа ведется», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы на фоне ожидаемых переговоров России и Украины не способствуют продвижению к миру.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал формат следующего раунда переговоров с Россией. По его словам, он будет аналогичен встрече 16 мая в Стамбуле.