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21:35, 27 мая 2025Мир

Полянский заявил о попытках Евросоюза саботировать усилия по достижению мира на Украине

Полянский: Евросоюз саботирует усилия по достижению мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) саботируют усилия по достижению мира на Украине, которые предпринимают Россия, США, Турция и другие государства. На это указал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Звезда».

Комментируя предстоящие в Совбезе ООН заседания по украинской теме после запроса европейских спонсоров Киева и запроса России, Полянский высказал мнение, что европейцы сделают акцент на ударах беспилотников и ракет.

«Это элемент саботажа европейскими странами усилий по достижению мира на Украине, которые предпринимают Россия, США, Турция и ряд других стран. И чтобы не дать этому свершиться, мы в первую очередь заседание и запросили», — объяснил дипломат.

Он также подчеркнул, что российская сторона будет «бить по неудобным для европейцев местам». Москва покажет, насколько «двулично они подходят к задаче восстановления мира на Украине».

Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского рассказали, что Украина не готова юридически признать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области частью РФ.

19 мая президент России Владимир Путин выразил готовность работать с Киевом над совместным текстом меморандума по урегулированию конфликта. По его словам, необходимо определить ряд позиций сторон: принципы урегулирования, сроки заключения возможного мирного соглашения и прекращения огня.

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