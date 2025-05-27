Прокуратура взяла на контроль расследование ЧП в Московском зоопарке

Прокуратура контролирует ход проверки по факту ЧП в Московском зоопарке

Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой по факту ЧП в Московском зоопарке. Об этом сообщила Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке неизвестный мужчина попытался отравить рысей и леопардов. Злоумышленник целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. Сотрудники зоопарка своевременно их убрали и отправили на экспертизу.