С серийного отравителя из Москвы взыскали почти шесть миллионов рублей

Приставы взыскивают с серийного отравителя из Москвы почти 6 млн рублей

Приставы взыскивают почти шесть миллионов рублей с серийного отравителя из Москвы Алексея Выговского. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Выговский не возместил ущерб и моральный вред общей суммой более 4,8 миллиона рублей. Также у него есть кредитная задолженность более 505 тысяч рублей и неоплаченные госпошлины, налоги и иные взыскания. Общий долг серийного отравителя составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей.

Выговский был осужден на 22,5 года. Серийный отравитель подходил к нетрезвым гражданам на вокзалах и в электричках (чаще всего Курского и Казанского направлений) и угощал их спиртным, в которое был подмешан препарат азалептин. Когда потерпевший терял сознание, Выговский забирал у него деньги и ценности и скрывался.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд взыскал 43,5 миллиона рублей гражданских исков с членов Таганской ОПГ.