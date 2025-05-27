Шестилетний ребенок с ментальными отклонениями исчез в российском городе

59.ru: Шестилетний мальчик с ментальными отклонениями исчез в Кизеле

Шестилетний мальчик с ментальными отклонениями исчез в Кизеле в Пермском крае. Об этом стало известно региональному порталу 59.ru.

По данным российского издания, последний раз ребенка видели в городе 25 мая на детской площадке на улице Энгельса. Корреспондент 59.ru пообщалась с одним из полицейских, который рассказал, что мать мальчика сейчас дает показания, его отец отбывает срок.

К поискам несовершеннолетнего подключили оперативников и волонтеров.

Правоохранитель также отметил, что отрабатываются все возможные версии, потому что чаще всего пропавшие дети находятся в тот же день или на следующее утро. Например, их могут приютить соседи.

Ранее сообщалось, что в Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал, спасатели начали поиски.

До этого в Таганроге 11-летний школьник захотел наказать родителей и ушел жить на теплотрассу.