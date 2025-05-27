В России предложили снизить налоги для нефтяных компаний

Глава департамента Минэнерго Рубцов призвал снизить налоги для нефтяной отрасли

Налоговую нагрузку на нефтяную отрасль России необходимо снизить, в противном случае компании не смогут поддерживать запланированный уровень добычи. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, передает РИА Новости.

Во время научно-практической конференции имени Лисовского чиновник, опираясь на подсчеты ведомства, предложил удвоить инвестиции для того, чтобы к 2050 году Россия могла бы рассчитывать на 540 миллионов тонн в год. По его словам, с учетом импортозамещения такие расходы запустят мультипликативный эффект в экономике.

«Это значит, что те налоги, которые не заплатит нефтегазовая отрасль, заплатят смежные отрасли», — объяснил спикер.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам выступил против повышения налогов для нефтяников, предупредив, что такое решение привело бы к существенным рискам. Речь идет о том, что попытка собрать с них еще больше денег подорвет устойчивость добычи, часть компаний станут убыточными, а такая ситуация быстро приведет к падению нефтегазовых доходов.

До этого Минфин приготовился к существенному сокращению нефтегазовых доходов бюджета по итогам года. В связи с этим планируемый дефицит вырос в три раза, а для его компенсации в правительстве готовят сокращение большого количества статей расходов.