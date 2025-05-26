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13:17, 26 мая 2025Экономика

В России предупредили об угрозах в случае роста налогов для нефтяников

Глава Минфина Силуанов назвал нецелесообразным рост налогов на добычу нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Рост налогов для компаний нефтяной отрасли представляется нецелесообразным, потому что нагрузка на них и так одна из самых высоких. Об этом на заседании бюджетного комитета Госдумы заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, если попытаться взять с нефтяников еще больше денег, то возникает угроза подорвать устойчивость компаний, часть из них станет убыточными, что никому не нужно.

Силуанов напомнил депутатам, что в прошлом году при принятии налоговых изменений власти обещали, что не будут принципиально менять подходы до 2030 года. В настоящее время в зависимости от цены на сырье нефтяники платят от 70 до 80 процентов доналоговой прибыли, что согласовано с представителями отрасли.

Ранее Минфин признал значительное сокращение нефтегазовых доходов федерального бюджета, с которым придется столкнуться по итогам года. На этом фоне планируемый дефицит вырос в три раза, а для его компенсации в правительстве готовят сокращение статей расходов.

В том числе почти на четверть (22,4 миллиарда рублей) планируется сократить расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов», а также на треть (1,7 миллиарда рублей) — на проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производств».

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