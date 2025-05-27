Суд отклонил три ходатайства сослуживцев адвоката Пашаева о возвращении его на СВО

Сослуживцы арестованного адвоката Пашаева трижды просили вернуть его на СВО

Сослуживцы арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева трижды подавали ходатайство, чтобы он мог вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все ходатайства были отклонены судом. Ближайшие шесть месяцев адвокат проведет в СИЗО.

Ранее стало известно, что сам Пашаев также попросился на СВО. Защита уже подготовила соответствующее ходатайство.

Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пашаева. По версии следствия, с января по май 2024 года обвиняемый получил от Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении его и супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.