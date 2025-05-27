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14:48, 27 мая 2025Экономика

В Германии сравнили доходы России с тратами Европы на Украину

Bild: Россия заработает на экспорте энергоносителей больше 233 миллиардов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

В 2025 году Россия заработает на экспорте энергоносителей больше, чем Европейский союз (ЕС) тратит на военную поддержку Украины. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По его данным, доходы Москвы от такой торговли обеспечат ей 233 миллиарда евро. За счет поставок в страны ЕС Россия получит больше 20 миллиардов. Это больше, чем военная поддержка Украины со стороны Брюсселя. В феврале Россия уже получила от «третьих стран» 640 миллионов евро в качестве оплаты за экспорт газа, нефти, угля и урана. Основными покупателями такой продукции оказались Китай, Индия и Турция, на которые приходятся почти две трети российского экспорта энергоносителей. Как полагают в Bild, такие доходы дают Кремлю возможность продолжать финансирование оборонной промышленности.

Ранее Евростат сообщал, что с января по март этого года суммарный экспорт российского газа в государства Европейского союза вырос на 28 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в марте страны ЕС свели покупки трубопроводного российского газа до минимальных с 1999 года значений.

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