В Кремле указали на роль США в применении оружия ВСУ

Песков: США в курсе применения европейского оружия, так как там их запчасти

США не могут не быть в курсе применения европейского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ), так как там применяются их запчасти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что в любом европейском оружии есть запчасти американского производства. По правилам [военно-технического сотрудничества] ВТС любая страна должна давать разрешение на использование французской ракеты, в которой воткнута американская микросхема», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что действия стран Европейского союза (ЕС) никак не связаны с мирными инициативами и играют лишь деструктивную роль.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается сорвать мирный переговорный процесс по Украине, так как находящимся в Брюсселе политикам окончание боевых действий неинтересно. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что среди лидеров стран Евросоюза много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Москвой.