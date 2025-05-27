Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 27 мая 2025Мир

В Кремле указали на роль США в применении оружия ВСУ

Песков: США в курсе применения европейского оружия, так как там их запчасти
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

США не могут не быть в курсе применения европейского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ), так как там применяются их запчасти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что в любом европейском оружии есть запчасти американского производства. По правилам [военно-технического сотрудничества] ВТС любая страна должна давать разрешение на использование французской ракеты, в которой воткнута американская микросхема», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что действия стран Европейского союза (ЕС) никак не связаны с мирными инициативами и играют лишь деструктивную роль.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается сорвать мирный переговорный процесс по Украине, так как находящимся в Брюсселе политикам окончание боевых действий неинтересно. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что среди лидеров стран Евросоюза много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал о «списках условий» от Москвы и Киева

    Военные медики в зоне СВО начали использовать багги

    Шестилетний ребенок с ментальными отклонениями исчез в российском городе

    Раскрыта судьба поставок ракет Taurus ВСУ после визита Зеленского в Берлин

    Россиянина осудят по обвинению в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск

    Двигатель пассажирского самолета вспыхнул и задымился при попытке взлета

    В Москве обнаружен белый внедорожник с привязанной к днищу подозрительной коробкой

    Опубликовано первое видео звезды «Вампиров средней полосы» в военной форме

    Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

    Россияне рассказали о рекордном недоверии Центробанку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости