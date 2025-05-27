В Минобороны России заявили о пострадавших женщинах и детях из-за атак ВСУ по регионам

Минобороны России: Из-за атак БПЛА ВСУ по регионам пострадали мирные жители

В результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам с 20 по 27 мая пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Информация о числе пострадавших, их состоянии и районах проживания не уточняется.

По данным ведомства, за неделю средства противовоздушной обороны перехватили 2331 ударный беспилотник ВСУ, 1465 из которых сбиты вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 27 мая над регионами средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 беспилотников ВСУ. 56 из них сбиты в Белгородской области, 25 — в Воронежской, 7 — во Владимирской, 5 — в Калужской, 4 — в Тульской, по одному — в Ростовской и Липецкой.

Комментируя участившиеся налеты беспилотников на Россию, политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атаки ВСУ осложняют переговорный процесс с Украиной. При этом он подчеркнул, что эти действия Киева не являются определяющими с точки зрения дальнейшего развития диалога.