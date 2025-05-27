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13:21, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили ход СВО после разрешения Европы бить дальнобойным оружием

Депутат Заварзин: Разрешение на дальнобойное оружие усугубит ситуацию для Европы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Разрешение Украине применять дальнобойное оружие за ее пределами усугубит ситуацию для самой Европы, рассказал депутат Виктор Заварзин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии Германией ограничений по дальности оружия с военных поставок Украине. По его словам, вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.

Заварзин отметил, что Европа своими заявлениями приглашает Россию на дуэль, не думая при этом о собственном народе. Депутат объяснил, что в таком случае западные страны становятся непосредственными участниками конфликта и Вооруженные силы РФ ответят на это соответственно.

«Они должны сейчас серьезно задумываться. Конечно, это угроза для нас. Мы сейчас адаптируем все свои средства ПВО, поэтому, безусловно, будет все сбито», — заявил Заварзин.

Ранее новый канцлер Германии Мерц заявил, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом украинская сторона получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

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