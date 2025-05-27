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05:38, 27 мая 2025Россия

В России рассказали о просчете ВСУ под Сумами

Депутат Водолацкий сообщил, что ВСУ не успели создать укрепрайоны под Сумами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинские войска не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами, где в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России работают над созданием буферной зоны по указу главы РФ Владимира Путина, поэтому их взятие не займет много времени. О просчете ВСУ ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«До Сум осталось не так уж и много, учитывая, что там не созданы мощные укрепрайоны, как это сделано на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — отметил он.

22 мая о принятом решении создать буферную зону вдоль российско-украинской границы сообщил президент Владимир Путин. «Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — указал он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием снятие Западом ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия. По его словам, подобными действиями власти западных государств не только злоупотребляют терпением Москвы, но и вынуждают РФ расширить буферную зону у своих границ.

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