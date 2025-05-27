Захарова раскритиковала проект США «Золотой купол»

Захарова: Проект США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность

Проект системы противоракетной обороны (ПРО) США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути первых обезоруживающих ударов», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, ситуация дополнительно усугубляется тем, что эта система ПРО предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что планы США по созданию системы ПРО в рамках проекта «Золотой купол» не являются поводом для паники. При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает проект как дестабилизирующий фактор в международных делах, прежде всего из-за наличия перехватчиков космического базирования.