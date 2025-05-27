Мария Захарова заявила, что Зеленскому смеются в лицо из-за требования санкций

Президенту Украины Владимиру Зеленскому смеются в лицо его партнеры из-за требований вводить все новые санкции против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, это касается и представителей тех стран, которые много лет сами вводили ограничения против экономики и граждан России.

«Потому что ну куда еще ужесточать-то? 17 пакетов безумия было принято», — сказала Захарова.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России. В него, в частности, вошли ограничения против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

После этого официальный представитель МИД предложила европейским чиновникам «внести самих себя» в новый пакет рестрикций, а затем «выбросить его на помойку».