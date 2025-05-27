Женщина отправилась на йога-ретрит, лишилась всех вещей и бесследно исчезла

Daily Mail: Британка бесследно исчезла в Перу после нападения местных

Британская туристка отправилась в Перу на йога-ретрит, лишилась всех вещей во время нападения местных и бесследно исчезла. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 32-летняя Ханна Элмонд поехала в путешествие в начале марта, чтобы «найти себя». Однако, прибыв в город Куско, который считается столицей торговли людьми, женщина лишилась всех вещей. Грабители оставили ее без денег, средств связи и документов — часть ее багажа была сожжена преступниками.

Напуганная британка отказывалась от помощи посольства и провела целый месяц на улице. Она подружилась с живущим под мостом бездомным мужчиной и изредка связывалась с матерью через чужие телефоны. Но уже два дня туристка не выходила на связь. Полиция не смогла найти женщину там, где она обычно ночевала.

Семья Элмонд открыла сбор средств, чтобы поехать в Перу и найти путешественницу. Родственники рассказали, что Ханна очень добрая и отзывчивая, однако случившееся в Куско травмировало ее. Теперь она не может довериться незнакомым людям, в том числе сотрудникам британского посольства. Последние пытались несколько раз заселить ее в гостиницу, однако Элмонд отказывалась.

Ранее 18-летняя туристка, пропавшая без вести во время отдыха с подругой в Таиланде, нашлась в другой стране. Британка покинула азиатскую страну и добралась до Джорджии, США, где ее арестовали за преступление, связанное с запрещенными веществами.

