Аэропорт Внуково начал восстанавливать штатный режим работы после ограничений

Аэропорт Внуково принимает меры для восстановления штатного режима работы

Аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Подчеркивается, что ограничения по использованию воздушного пространства отменены с 07:15 по московскому времени. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также сняты в Домодедово и Жуковском.

Из-за введения ограничений на полеты в столичном аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на полеты введены в аэропортах Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля.