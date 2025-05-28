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07:57, 28 мая 2025Путешествия

Аэропорт Внуково начал восстанавливать штатный режим работы после ограничений

Аэропорт Внуково принимает меры для восстановления штатного режима работы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Подчеркивается, что ограничения по использованию воздушного пространства отменены с 07:15 по московскому времени. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также сняты в Домодедово и Жуковском.

Из-за введения ограничений на полеты в столичном аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на полеты введены в аэропортах Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля.

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