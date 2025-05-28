Аэропорт Внуково начал восстанавливать штатный режим работы после ограничений

Аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале.
Подчеркивается, что ограничения по использованию воздушного пространства отменены с 07:15 по московскому времени. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также сняты в Домодедово и Жуковском.
Из-за введения ограничений на полеты в столичном аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на полеты введены в аэропортах Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля.