Эксперт предложил уничтожить немецкий завод в случае удара Taurus по России

Коротченко предложил уничтожить немецкий завод в случае удара Taurus по России

Если по территории страны будет нанесен удар немецкими ракетами Taurus, Россия может уничтожить завод-изготовитель в Германии, заявил РИА Новости военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, завод по производству Taurus единственный в ФРГ, поэтому по нему можно нанести единичный удар. «Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведет к человеческим жертвам», — заявил аналитик. По словам Коротченко, удар можно произвести «Орешником».

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России.

Помимо этого, две страны подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.