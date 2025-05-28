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20:34, 28 мая 2025Спорт

Главный тренер «Ахмата» подал в отставку

Главный тренер «Ахмата» Ташуев подал в отставку после поражения в стыках
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подал в отставку после поражения команды в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) от екатеринбургского «Урала». Об этом сообщается в Telegram-канале грозненцев.

В Ахмате рассказали, что готовить команду ко второму поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. О кандидатах на пост нового главного тренера пока не сообщается.

Ранее 28 мая «Урал» одержал победу над «Ахматом» в первом стыковом матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ответная встреча пройдет 31 мая в Грозном.

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