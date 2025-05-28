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10:47, 28 мая 2025Спорт

Кафельников связал вылет Медведева с «Ролан Гаррос» с финансовым благополучием

Кафельников связал вылет Медведева с «Ролан Гаррос» с финансовым благополучием
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников объяснил вылет российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает ТАСС.

Экс-спортсмен связал неудачу соотечественника с финансовым благополучием. «Если бы не было миллионов на банковских счетах, он бы рвал и метал. Если бы все начал с нуля, образно говоря. Но сейчас его все устраивает. Это не критика, но раз все так, то ничего хорошего дальше не будет», — заявил Кафельников.

Ранее Медведев вылетел на старте «Ролан Гаррос». Россиянин уступил британцу Кэмерону Норри в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В мировом рейтинге он занимает 11-е место.

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