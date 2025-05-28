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18:23, 28 мая 2025Мир

Лавров указал на главную проблему Трампа в урегулировании на Украине

Лавров: Трампу докладывают не всю информацию, РФ будет стараться это исправить
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу докладывают неполную информацию о ситуации вокруг Украины, но Россия будет стараться это исправить. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Президенту Трампу и тем, кто реально принимает решения в контексте ситуации вокруг Украины, докладывают далеко не все. Информацию предоставляют ему (Трампу — прим. Ленты.ру), просеянную через сито и подготовленную теми, кто хочет втянуть США в еще более агрессивные действия против России в поддержку киевского режима», — отметил министр.

При этом Лавров пообещал, что российская сторона «будет стараться исправить» ситуацию с нехваткой информации у американской администрации касательно украинского кризиса.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп знает и реагирует только на то, как Россия отвечает ВСУ. По его словам, глава Белого дома «не до конца понимает», что российская сторона наносит удары только по военной инфраструктуре или объектам военно-промышленного комплекса.

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