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22:59, 28 мая 2025Мир

Лавров рассказал о горящих в зоне СВО немецких танках

Лавров заявил, что немецкие танки в зоне СВО горят, а не ездят
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, которые западные государства поставляют Украине, в основном горят, а не ездят в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Они горят в основном, а не ездят», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неэффективными на поле боя. Обозреватель National Interest Кристиан Орр признался, что был поражен, когда узнал о проблемах украинских войск с данными машинами, поскольку Германия была «самым грозным производителем танков в мире».

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