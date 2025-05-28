Лавров заявил, что немецкие танки в зоне СВО горят, а не ездят

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, которые западные государства поставляют Украине, в основном горят, а не ездят в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Они горят в основном, а не ездят», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неэффективными на поле боя. Обозреватель National Interest Кристиан Орр признался, что был поражен, когда узнал о проблемах украинских войск с данными машинами, поскольку Германия была «самым грозным производителем танков в мире».