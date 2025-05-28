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18:17, 28 мая 2025Мир

Лавров заявил о движении Германии к краху

Лавров о решении Мерца по дальнобойным ракетам: Германия сползает к своему краху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Германия, принимая решение о снятии ограничений по поставкам дальнобойных ракет Украине, сползает вниз к своему краху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чей комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Прямое вовлечение [Германии] в войну уже очевидно. Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась — вниз к своему краху», — сказал он.

Так министр прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия намерена поддержать Киев в разработке собственного дальнобойного вооружения, а также впредь не будет ограничивать дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории.

Вскоре стало известно, что главы министерств обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение по финансированию Берлином производства дальнобойного вооружения на Украине. Кроме того, Писториус пообещал Киеву военную поддержку в размере 5 миллиардов евро.

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